Akşener'den Uysal'a ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'ta partisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Altılı Masa toplantısı öncesi Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile Celal Bayar Köşkü'nde bir araya geldi.
Basına kapalı 1,5 saat süren görüşmede, Akşener'in Uysal'ı 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Bugün öğle saatlerinde Davutoğlu'nu ziyaret eden Akşener, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek toplantıya davet edecek.
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