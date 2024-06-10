Akşener'den yeni hamle: Meclis'e yakın noktada ofis tuttu

Yayınlanma: 10.06.2024 - 16:45

Güncelleme: 10.06.2024 - 16:47

İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşmenin ardından hamlelerine devam ediyor.

Meral Akşener'in İYİ Parti'den de sakladığı, Saray'daki "sır" görüşmesinin ardından Ankara'da bir çalışma ofisi kuracağı ve çalışmalarını burada devam ettireceği öne sürülmüştü.

Gazete İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Akşener bu planı hayata geçirme yolunda ilk adımını attı.

Buna göre Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi'nde 57 numaralı binanın ikinci katında bir ofis tuttu. Taşınma işlemi bugün başladı.

Uzun bir süredir görüntü vermeyen Meral Akşener, 3 Haziran'da eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmıştı.

Saç rengini değiştirdiği görülen Akşener, 5 Haziran'da da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da bir görüşme yapmıştı.

'5 MİLLETVEKİLİ AKP'YE GEÇECEK' İDDİASI

Cumhuriyet, Saray'daki görüşme sonrası Akşener’e yakın bazı milletvekillerinin AKP’ye geçeceğine ilişkin iddiaların parti kulislerinde konuşulanlar arasında yer aldığını yazmıştı. Buna göre, İYİ Parti'de üst düzey bir yetkili, yaklaşık beş İYİ Partili milletvekilinin yeni anayasa sürecinde AKP’ye geçeceğini öne sürdü. Yetkiliye göre, bu isimler arasında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da bulunuyor. Akburak, “Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir” demişti.