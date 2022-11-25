Akşener'e çiçek veren öğretmene sürgün! AKP'nin toplantısına katılanlar ne olacak?

25 Kasım 2022 Cuma, 12:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 20 Temmuz’daki Giresun’un Bulancak ilçesi ziyareti esnasında çiçek veren bir öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında öğretmen, bulunduğu okuldaki görevinden alınıp başka bir ilçedeki okula sürgün edildi. Ayrıca öğretmene bir de maaş kesme cezası verildi. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da skandal üzerine tepkisini şöyle getirdi:

"Binlerce memuru talimatla, hem de ilden ile mitinge götür, Giresun’da, Sn Meral Akşener’e çiçek veren öğretmene maaş kesim cezası ver ve sürgün et! İşte, AKP’nin adaleti budur! Yuh olsun, yazıklar olsun. Gün gelir, o tetikçilerden hesabı sorulur."



Koncuk, konuyla ilgili diğer paylaşımında da, AKP'nin Silivri İlçe Başkanlığı'nda yapılan toplantıdan iki fotoğraf paylaştı. Koncuk'un paylaşımında, toplantıda Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ve bazı öğretmenler de yer aldı.

Koncuk paylaşımında "Sayın Akşener’e çiçek takdim etti diye, Giresun’da öğretmenimize ceza verenler, bakın bunlar da, Silivri AKP İlçe Başkanlığında yapılan toplantıya katılan, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ve bazı öğretmenler. Ne yaptınız? Ceza mı verdiniz? Zalimsiniz!" ifadelerini kullandı.