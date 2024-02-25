Akşener'in eski danışmanından İmamoğlu'na seçim şarkısı: 'Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 13:29

Güncelleme: 25.02.2024 - 13:51

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan İde, "Gözlerin Kapalı Dinle İstanbul... Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı... Helali hoş olsun..." ifadelerini kullandı. İde, İmamoğlu'na hediye ettiği seçim şarkısının vokalliğini de üstlendi.