Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

25 Eylül 2022 Pazar, 13:26

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 19.30'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.

Babacan ve Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı olarak yapılacak görüşmesinin adresi ise DEVA Partisi Genel Merkezi olacak.

ALTILI MASA 2 EKİM'DE BİR ARAYA GELECEK

İlk olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS) konusunda ortak çalışma yapan ve mutabakat metni imzalayarak resmî ortaklığa başlayan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nde genel başkanların ikinci tur ilk buluşması 2 Ekim Pazar günü CHP’nin ev sahipliğindeki zirvede gerçekleştirilecek. .