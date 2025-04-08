Ali Babacan: Mahir Polat derhal tahliye edilmelidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın derhal tahliye edilmesini talep etti ve "Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hâlâ cezaevinde olması canına kastetmektir" dedi.

Ali Babacan: Mahir Polat derhal tahliye edilmelidir
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 21:02

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki muayenesinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine sevk edildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Polat'ın durumuna ilişkin X hesabından yazılı açıklama yaptı. 

Polat'ın tahliye edilmesini gerektiğini vurgulayan Babacan şunları kaydetti: 

"Tutuklandığı günden bu yana hastane ile cezaevi arasında neredeyse mekik dokuyan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hâlâ cezaevinde olması canına kastetmektir. Mahir Polat derhal tahliye edilmelidir."


Etiketler: #Mahir Polat #ali babacan

İlgili Haberler

Mahir Polat 'Zor zamanlarda teselli oluyor' diyerek paylaştı!

Mahir Polat 'Zor zamanlarda teselli oluyor' diyerek paylaştı!
Mahir Polat’ın çilesi bitmiyor! Holter takıp yeniden cezaevine gönderdiler!

Mahir Polat’ın çilesi bitmiyor! Holter takıp yeniden cezaevine gönderdiler!
Türkiye İşçi Partisi'nden 'Mahir Polat' çağrısı!

Türkiye İşçi Partisi'nden 'Mahir Polat' çağrısı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler