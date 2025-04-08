Ali Babacan: Mahir Polat derhal tahliye edilmelidir
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın derhal tahliye edilmesini talep etti ve "Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hâlâ cezaevinde olması canına kastetmektir" dedi.
Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki muayenesinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine sevk edildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Polat'ın durumuna ilişkin X hesabından yazılı açıklama yaptı.
Polat'ın tahliye edilmesini gerektiğini vurgulayan Babacan şunları kaydetti:
"Tutuklandığı günden bu yana hastane ile cezaevi arasında neredeyse mekik dokuyan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hâlâ cezaevinde olması canına kastetmektir. Mahir Polat derhal tahliye edilmelidir."
Etiketler: #Mahir Polat #ali babacan
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun babasının evinde arama!
- Netanyahu'ya 'Sorununu çözeriz' mesajı
- AKP dönemi fark edilince yeni yazı yazdılar!
- Metin Yıldız'dan tepki çeken 'İmamoğlu' paylaşımı
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Özel, Bahçeli'ye kendi sözlerini hatırlattı
- Hatay’da hasat devam ediyor: Kilosu 500 TL!
- Avukatından Mahir Polat açıklaması
- Ümit Özdağ'a aylar sonra iddianame!
- Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı!