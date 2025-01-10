Ali Babacan 'Yeni Yol'u açıkladı: 'Bu bir ilk'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 23:13

Güncelleme: 10.01.2025 - 23:13

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Remzi Kaymak’ın vefat eden babasının taziyesine katılmak üzere kente geldi.

Babacan, taziye ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin Yeni Yol olarak belirlenen siyasi partinin kuruluşuyla ilgili soruyu yanıtlayan Babacan, kuruluş sürecini şöyle anlattı:

“Biz dün 3 partinin genel başkanı oturduk ve en son bu sürecin bu yeni yapılanların detayları konusunda da mutabakata vardık. Bugün kurucular kurulu bir araya geldi. Kuruluşla ilgili dilekçe İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi. Yani tüzel kişilik böylece kurulmuş oldu. Genel Başkan Yardımcımız Anayasa Mahkemesi üyeliği de yapmış, hakka, hukuka adalete özeniyle de herkesin takdir ettiği bir isim Mümtaz Akıncı da bu yeni yapılanmanın genel başkanı oldu. Hayırlı olsun diyorum. Bu yeni yapı bu aşamada Meclis çatısı altında 3 partinin çalışmalarının bir grup faaliyeti olarak yürümesini sağlayacak.

Yani bugünkü ilk etapta yeni yapının amacı bu. Avrupa siyasetine baktığımızda, Avrupa parlamentosuna baktığımızda aslında farklı partilerin bir araya gelip, grup oluşturması mümkün. Pek çok Avrupa ülkesinin mümkün ama bizim mevzuatımız izin vermiyor. Dolayısıyla biz kendi mevzuatımıza uygun 3 partinin beraber bir grup oluşturması nasıl olabilir diye incelediğimizde yeni bir parti tüzel kişiliğinin oluşması ve bu tüzel kişilik altında milletvekillerimizin çalışmalarını sürdürmesinin mümkün olduğunu değerlendirdik ve bir yola çıktık.”

‘AVRUPA DEMOKRASİLERİNDE OLDUĞU GİBİ YENİ MODELLERE İHTİYAÇ VAR’

Bundan sonraki süreçte bu üç partinin çalışmalarının daha yakın olacağını söyleyen Babacan, şöyle devam etti:

“DEVA Partisi’nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi’nin tüzel kişiliği duruyor. Milletvekillerinin hepsi bu yeni grupta yer almayacak. Her partiden belli sayıda milletvekili, kendi partilerinin milletvekili olarak devam edecekler. Böylece her üç partide Meclis’te temsil edilen siyasi partiler listesinde de yerlerini koruyacaklar. Yani DEVA Partisi de Saadet Partisi de Gelecek Partisi de Meclis’te temsil edilen siyasi partiler listesinde yerlerini koruyacaklar. Grup çalışmalarını bu yeni yapı ortak içerisinde sürdürecekler.

Bu Türkiye'de siyasi tarihimizde bir ilk. Daha önce bunun bir örneği yok. Ama ilerleyen Türkiye'nin, demokrasisini ilerleten Türkiye'nin aynı Avrupa demokrasilerinde olduğu gibi yeni modellere ihtiyacı var. Dolayısıyla biz bu birlik beraberliğin partilerin işbirliği modellerinin gelişmesini istiyoruz, ilerlemesini istiyoruz. Özellikle 2017 Anayasa değişikliği yapıldıktan sonra siyasi partilerin birlik beraberlik içerisinde güç birliği içerisinde daha iyi neticeler alacağına inanıyoruz.”

‘GÜÇLÜ TERCİHLER KOYMAMIZ GEREKİYOR’

“Hem Saadet Partisi ile hem de Gelecek Partisi ile ülkenin yarınlarında buluşuyoruz” diyen Babacan, “Bu gerçekten çok önemli bir zemin, önemli bir iş birliği. Birlikte beraberlikte bereket var diyoruz yani. İyi niyetle halis niyetle bu büyük ve güzel ülkemiz için bu güzel milletimiz için birlik beraberlik içerisinde çalışırsak mutlaka bunda bereket olacak diyoruz. Bu ilkelerle besmeleyle yola çıktık. Önümüzdeki hafta da ilk grup toplantısını gerçekleştireceğiz. Arzu ederiz ki bu birliktelik genişlesin. Türkiye’nin ana muhalefetle ve iktidar bloğuyla sıkışıp kalmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızın önüne yeni ve güçlü tercihler koymamız gerekiyor.

Bu yeni ve güçlü tercihlerin de ancak güç birliğiyle oluşması gerekiyor. Türkiye için yeni yol gerekiyor. Bu yolu, aynı hedefi paylaştığımız dostlarımızla yürümek istiyoruz. Birlik ve beraberlik çağrılarını bir araya getirdik. Şimdi beraber bir yol yürümeye başladık. İnşallah bu üç partiyle sınırlı kalmayabilir. İleride daha genişleyebilir. Ülkemiz için şu andaki iktidara veya ana muhalefete mahkum değilsiniz, biz varız hep beraberiz, güçlüyüz diye yola çıktık. Yolumuz açık olsun, yolumuz hayırlı olsun.”