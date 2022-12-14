Babacan’dan Erdoğan’a: Süreniz doldu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023 seçimleri için son kez destek isteyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt olarak, "‘Bir defacık daha’ diyor. Kusura bakmayın. Süreniz doldu. Artık uygun bir yerde ineceksiniz" dedi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündemdeki sıcak gelişmelere ilişkin mesajlar verdi. Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
“Sayın Erdoğan, Sizin zihniyetinizle gidilecek 1 kilometre yol bile kalmadı. Kendinizi adeta acındırarak ‘Bir dönemcik ya, bir kere daha bana bu fırsatı verin' diye milletin karşısına hiç çıkmayın. O fırsatı millet size 2018'de verdi. ‘Enflasyonu ve faizi düşüreceğim' dediniz ama beceremediniz.”
“ARTIK UYGUN BİR YERDE İNECEKSİNİZ”
“Hukukçuların kahir ekseriyeti ‘Bir daha aday olamaz' diyor. YSK büyük sınav verecek. Halkımız seçim sandığında Sayın Erdoğan'a ‘Ben sana fırsat verdim, 5 yılda yapamadın. Şimdi nasıl düzelteceksin?' diyecek. Onun da söyleyecek sözü olmayacak. Zaten bizim ekonominin başında olduğumuz dönemleri anlatıyor. Üretici fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşattı. ‘Bir defacık daha' diyor. Kusura bakmayın. Süreniz doldu. Artık uygun bir yerde ineceksiniz. Bu ülke DEVA iktidarıyla yepyeni yarınlara yürüyecek.”
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü yaptığı konuşmasında "2023'te milletten kendi adımıza son kez istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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