Murat Kurum kazanırsa aslında kim kazanacak?

05 Mart 2024 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminin bitmesinin hemen akabinde partililere yaptığı konuşmada hedef olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılmasını koymuştu.

Erdoğan’ın adayı Murat Kurum’un bakanlığı döneminde gerçekleşen bir dizi proje ve harcamayı inceledim.

Şaşıracağınız şeyler var. Kurum, imar affından yararlanan 7 milyon adet bağımsız bölüme “yapı kayıt belgesi”nin verildiğini, bunların 5 milyon 848 bin adedinin ise konutlardan oluştuğunu beyan etmişti.

Özür dilerim... Kurum bu kanuna “imar affı” değil “imar barışı” diyor. İmar barışını da “vatandaşımızın elektriğini, suyunu, doğalgazını alabilmesi amacıyla yapılmış bir düzenlemedir” diye savunuyor.

Oysa imar affı veya imar barışı ruhsata aykırı belge vermek demek. Ruhsata aykırı yapı ne demek? Mevzuata uygun olmayan veya yapı ruhsatlarına uygun olarak yapılmayan, tamamlanmayan yapılar belediye yahut valiliklerce ruhsata aykırı olarak kabul ediliyor. Bildiğiniz kaçak işler...

HER YERDE FERYAT

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TBMM’de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sunduğu soru önergesinde, Elazığ ve Malatya illerinde imar barışından sonra yapı kayıt belgesi verilen yapı sayısını sormuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Malatya’da toplamda 22 bin 329 adet yapı kayıt belgesi düzenlendiğini aktarmıştı. Cumhurbaşkanı 2019 yerel seçimleri sürecinde meydanlarda “Kahramanmaraş’ta imar barışı ile 144 bin 566, Hatay’da 205 bin Hataylının sorununu çözdük” demişti. Söz konusu afla birlikte 6 Şubat depreminin vurduğu 10 ilde Hatay’da 56 bin 464, Kahramanmaraş’ta 39 bin 58 olmak üzere toplam 294 bin kaçak yapının affedildiği ortaya çıktı. Aslında yurttaş kaçak yapısını adeta itiraf ve ihbar etmişti. Yapı kayıt belgesi verilmeden bu binalar kontrol edilebilirdi.

53 bin 537 yurttaşımız can verdi.

Yasa kimin döneminde çıktı, kim övüne övüne anlattı? Murat Kurum...

İliç Çöpler Altın Madeni için uzmanlar, yurtseverler haykırdı: “Maden zehir saçıyor.” Dinlemediler. Kimyasal atık dağları derelere karıştı. Göçükte kalan dokuz işçi halen aranıyor. Dinlemeyen kim? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı! Bakan kimdi? Murat Kurum.

Çorum’da 6, Manisa’da 4, İstanbul’da 3 yıldır TOKİ’nin teslim etmediği evler nedeniyle vatandaşlar feryat ediyor. Eski CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen yazılı önergesinde TOKİ’ye karşı açılan davaların sayısını sormuş Kurum da yanıt vermişti. 2002 ve 2019 yılları arasında TOKİ’ye karşı açılan dava sayısının 47 bin 424 olduğunu açıkladı. Kurum, bu davaların 25 bin 968’inin TOKİ Başkanlığı aleyhine sonuçlandığını ve 167 milyon 730 bin TL tazminat ödendiğini bildirdi.

İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra yaptığı en iyi işlerden birisi vakıf ve dernek adı ile örgütlenen cemaat, tarikat ve siyasi yapılanmalara tahsis edilen kamu mallarını, nakdi yardımları kesmesi ve taşınmazları geri almasıdır.

Öğrenciler barınma sorunu yaşarken dinci vakıflara ve derneklere yurt binaları, taşınmazlar tahsis edildi, yetmedi tadilatları yapıldı.

İmamoğlu’nun belediyeden kamu malı tahsis etmediği tarikat ve cemaatlere ait vakıf ve dernekler, bu sefer tahsisi başka kurumdan yaptırdı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan! O dönemde de bakan Murat Kurum’du.

2023 yılına bakalım. Başakşehir’de Hazine’ye ait 14 bin 305 metrekare taşınmaz 49 yıllığına ücretsiz olarak bakanlık tarafından İlim Yayma Cemiyeti’ne verildi. Devamla Arnavutköy’de yine Hazine’ye ait 17 bin 900 metrekare arsa Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği’ne 49 yıllığına ücretsiz tahsis edildi.

Bakırköy Şenlikköy’de 8 bin 419 metrekare taşınmazın üzerinde bulunan 925 metrekare öğrenci yurdu, 625 metrekare kültür merkezi, 49 yıllığına ücretsiz Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edildi. Yahu üzerinde 324 yataklı 5 yıldızlı otel bulunan, 114 bin metrekare yüzölçümü olan Yassıada’yı aylık 360 bin TL’ye kiraya verdiniz. Bakın aylık diyorum!

Kentsel dönüşüm diye başlanan Fikirtepe projesi “rant tepesi” oldu. Kentsel dönüşüm adı altında 2-3 katlı evler yıkıldı; 15-20-30 katlı, estetiği olmayan, dip dibe kazuletler dikildi.

Gerçekten İstanbul’u kazanmanız halinde kamunun malını bu vakıf ve derneklere peşkeşe özür dilerim “tahsise” devam edecek misiniz?

Kentsel dönüşüm adı altında daha da nefes almayan İstanbul’a devam edecek misiniz?

Görüyoruz ki Murat Kurum kazanırsa İstanbul halkı için kayıp, rant peşinde koşanlar, tarikatlar ve inşaatçılar için kazanç olacak.