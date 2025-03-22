Ali Babacan'dan Saraçhane'ye destek ziyareti

Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:54

Güncelleme: 22.03.2025 - 15:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltındaki Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saraçhane’de gerçekleştirilen kabulün ardından konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, “Değerli basın mensupları, haftaya başlarken hepinizin duyduklarını biz de duymuştuk. Saraçhane’ye kayyım, Barolar Birliğine kayyım, Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım. Bir terör soruşturması, bir suç örgütü soruşturması, yakıştırması ve iftirası ile karşı karşıyayız. Gözaltıların dördüncü gününe girmiş durumdayız. Yarın sabah 06.20 itibariyle başta Sayın Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Emrah Şahan ve gözaltında bulunan arkadaşlarımızın hakim karşısında kararlarının verilmesi gerekiyor. Bu süreci çok yakından takip ediyoruz. İlk andan itibaren Saraçhane’deyiz. Burayı mağdur aileleriyle yaptığım kısa iki ziyaret dışında bir dakika terk etmedik. Bir dakika da yalnız kalmadık. Yakından izliyorsunuz. Bugün de çok kıymetli Ali Babacan, Sayın Genel Başkanımız değerli heyetiyle birlikte genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İstanbul İl Başkanıyla birlikte bir dayanışma ziyaretinde bulundular. Kendilerine hem süreçle ilgili bilgi verme, hem de kendilerinin engin devlet deneyimlerinden yararlanma imkanı bulduk. Ben ziyaretleri için kendilerine müteşekkirim. Bugünler otoriter bir sistemin bir tek adam rejiminin mi, demokrasinin mi savunulacağı… Değişmeyen iktidarın ‘Hak vaki olana kadar bu koltukta kalacağım, ilelebet değil’ diyenlerin mi yoksa ‘Ben kimi seçersem o yönetir’ diyenlerin mi başarılı olacağı bir süreçte, toplum tarafını belli ediyor. Tüm siyasetçiler tarafını belli ediyorlar” dedi.

Özel şöyle devam etti:

“DAYANIŞMAYA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Darbe dönemlerinde darbeler şüphesiz iktidara karşı yapılır. Partideki iktidar olarak ve İstanbul Büyükşehir’deki iktidar olarak burada iktidar biziz. Ama herkes döner muhalefetin gözünün içine bakar, ‘Siz neredesiniz’ diye. Bu süreçte bizim dışımızdaki, bizim karşımızdaki Cumhur İttifakı dışında muhalefetten tek bir çatlak ses çıkmamasını… Kolay değil hırsızlıkla, yolsuzlukla, teröristlikle suçlanıyorsunuz. Burada gösterilen, tüm siyasi partiler, tüm sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütlerinin gösterdiği dayanışmaya bir kez daha Sayın Genel Başkan’ın huzurunda teşekkür ediyorum.”

“YOL HARİTAMIZI PAYLAŞACAĞIM”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özel, siyasetçilerin Çağlayan’a gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, “Gün içinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizinle bugünkü ve yarınki yol haritamızı paylaşacağım. O zaman Sayın Genel Başkanlarımıza da bilgi vereceğim. Takdir ettikleri kısımda birlikte olmak isterlerse şeref verecekler” dedi.