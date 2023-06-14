Ali Mahir Başarır'dan 'Ekrem İmamoğlu' yorumu

Yayınlanma: 14.06.2023 - 15:22

Güncelleme: 14.06.2023 - 15:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Başarır “CHP’nin bu üzüntüden bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye’nin sorunlarına yönelmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri aday olmak isteyebilir, bunun da yeri kurultaydır” dedi.

'GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ BİLMİYORUM'

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesi hakkında da açıklama yapan Başarır, “Ekrem Bey’in görüşmesinin bugün olduğunu biliyorum. Görüşmeden sonra açıklama yapılacaktır. Görüşmenin içeriği hakkında bir bilgim yok. Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin bir çok değeri aday olmak isteyebilir bunun da yeri kurultaydır. Genel Başkan seçimden sonra kurultay sürecini başlattı. Mahalle seçimleri ilçe kurultayları yapılacak ve büyük kurultay yapılacak. Ve değişimin önünü açıyorum diyen bir genel başkanımız var. Ve burada her şey konuşulacak. İdeolojik eylem söylem örgütlerin durumu… Hepsini burada konuşacağız. Tabi ki değiştirmemiz gereken bir çok konu olacak tüzük ve program dahil olmak üzere. Kurultay süreci tamamlanacak" dedi.

'YENİLİKSE EN TEPEYE KADAR YAPMALIYIZ...'

Başarır şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi 85 milyon içinde bize oy veren vermeyen tüm seçmen için önemli bir güvence. CHP’nin bu üzüntüden bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye’nin sorunlarına yönelmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri aday olmak isteyebilir bunun da yeri kurultaydır. Bu konuda hiç sıkıntı yok. Sayın Genel Başkanımız partiyi gençleri bize milyonlarca oy veren genç kardeşlerimizi bu partiye kazandırmak ve parti yönetimine almak istiyoruz. Bu 5 yıllık muhalefet sürecini beraber yürütmek istiyoruz.

İdeolojik olarak söylem olarak birçok konuda farklı davranmamız yönünde sandıktan gelen bir tespit var bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bu görüşmelerin kıymetli olduğunu düşünüyorum tartışmalıyız ve en doğru olanı bulmalıyız. Ama ilçelerde de illerde de genç yeni dünyaya farklı bakan. Bizim gibi düşünen ama daha hareketli arkadaşlarımızın ilçe ve il yönetiminde Türkiye’nin karşısına çıkacağını umuyorum. Yenilikse üyelerden başlayıp en tepeye kadar yapmalıyız."