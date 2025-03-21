Ali Nuhoğlu'nun Emniyet ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:40

Güncelleme: 21.03.2025 - 17:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör ve yolsuzluk" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Nuhoğlu, "Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim'' derken, Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadığını söyledi.

Nuhoğlu, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyerek malvarlığı sorusuna ise dedesinden miras olan Trabzon'dan çay bahçeleri olduğunu söyledi. Nuhoğlu ifadesinde, "Banka hesaplarımda yaklaşık 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarında bir para vardır. Şirketlerim üzerinden de ticari faaliyet olarak yüklü miktarda para mevcut olabilir. Kullandığım araç şirket adınadır, oturduğum ev de kiradır'' dedi.

"İHALELERİ HERHANGİ BİR KİŞİSEL TANIŞIKLIK NEDENİYLE ALMADIM''

Nuhoğlu'na Ekrem İmamoğlu'nu tanıyıp tanımadığı soruldu, cevap olarak Nuhoğlu, şunları söyledi:

"Kendisini şahsen tanırım. Kendisi ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır."

Nuhoğlu'na "Şirketinizin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ünvanlı firmaya devredilme sürecini detaylıca açıklayınız. Şirketi ne kadar ücret karşılığında devrettiniz ve devirde kaynaklanan ödemeyi ne şekilde aldınız?'' şeklinde soru soruldu.

Nuhoğlu, devretme sürecinde 15 milyon lira nakit, 1 villa ve 87 milyon lira kur farkı olarak ilk sözleşmelerini yaptıklarını belirtti.

NUHOĞLU'NA ŞEMA GÖSTERİLDİ

Ali Nuhoğlu'na ifadesinde bir şema gösterilerek, "Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız'' diye soruldu.

Nuhoğlu cevabında, "İmamoğlu İnşaat'ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur" ifadesini kullandı.