Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin flaş açıklama: 13 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çocuğa istismar skandalı sonrası Kayseri'de başlayan ardından çeşitli illere yayılan olaylar sonrası yeni bir açıklama yaptı. Yerlikaya, olaylara karışan 13 kişinin tutuklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 12:36
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin flaş açıklama: 13 kişi tutuklandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir Suriyelinin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi ilçeyi ayağa kaldırdı. Olaya tepki göstermek için toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirdi, işyerlerini ateşe verdi. 

Suriyeli şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden 343 bin paylaşım yapıldığını belirtti. Yerlikaya, 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

Kayseri'deki hareketlilik ardından Türkiye'nin başka kentlerine de sıçradı.

YERLİKAYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'de başlayan ardından çeşitli illere yayılan olaylar sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Canlı yayında konuşan Yerlikaya, Kayseri'deki olaylara karışan 13 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, "Kayseri'deki olaylara karışan 13 kişi tutuklandı. Göçmen konusunda manipulatif paylaşım yapan bot hesapların oranının yüzde 38'e çıktığı belirlendi. 189 hesap yöneticisi tespit edildi. Yakalanan 108 şahıstan 6'sı tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya öte yandan olaylara dair sosyal medya paylaşımlara ilişkin de "189 hesap yöneticisi tespit edildi, 6'sı tutuklandı" dedi.


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