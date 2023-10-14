Ali Yerlikaya'dan 'operasyon' açıklaması: Milletvekili hakkındaki evrak savcılığa gönderildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da yapılan operasyonda iki PKK'li teröristin sınır ötesine geçmek üzereyken yakalandığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca teröristlerin Yeşil Sol Partili bir vekilin aracıyla bölgeye getirildiğinin tespit edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da terör örgütü PKK'ye yönelik yapılan bir operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, konuya ilgili bir milletvekili için de soruşturma evrakı hazırlandığını duyurdu.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 PKK üyesi ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen 1 şahıs yakalanarak tutuklandı. Bu kapsamda her iki şahsın kimlikleri ve iddiaya göre arkasındaki işbirlikçileri de tespit edildi.
MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA EVRAKI
Bakan Yerlikaya, ''Bu şahısları Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi. Milletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara cumhuriyet başsavcılığına gönderildi'' ifadelerini kullandı.
Söz konusu vekilin 28. Dönem Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ olduğu belirtildi.
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