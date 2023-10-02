Ali Yerlikaya'yı hedef almışlardı... Özgür Özel'den 'Ebabil Harekatı' paylaşımı: 'Deşifre etmiştim...'
Eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtilen Ebabil Harekatı’nın X hesabı Bakan Ali Yerlikaya ile ilgili paylaşımından sonra kapandı. CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, konuyla ilgili sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Ankara'da Kızılay'da önceki gün İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı düzenlendi. Bu olaydan sonra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın Twitter hesapları, saldırıdan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı sorumlu tutmuştu.
PAYLAŞIMI SİLİP, HESABI KAPATTILAR
Bu hesaplardan biri de Soylu’ya yakın Ebabil Harekatı’ydı. Söz konusu hesap, bir süre sonra bu tweeti sildi ve yeni bir tweet paylaşarak hesabın kapatılacağını açıkladı:
“Bugün Ebabil Harekatı hesabından atılan tweet kabul edilemez! Bunu asla kabul etmiyor ve Ebabil Harekatı’nın sosyal medya hesabını kapatıyoruz.”
ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'EBABİL HAREKATI' PAYLAŞIMI
CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce ‘Ebabil Harekatı’ isimli trol organizasyonunu deşifre ettiğini söyledi.
Özel, "12 Ocak günü çok konuşulan basın toplantımızda, Süleyman Soylu'nun kamu kaynaklarıyla finanse ettiği Ebabil isimli troll grubunu deşifre etmiştim. Dün Ebabiller bazı paylaşımlarla önce deşifre oldular ardından apar topar tüm hesaplarını kapattılar. Bir adım geri atmayız, Bir kelime eksik konuşmayız, bir santim eğilmeyiz. Biliriz ki biz bir santim eğilirsek. Bunlar bu millete diz çöktürürler…" dedi.
NE OLMUŞTU?
Özel, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yapan Emin Şen’in SM360 ve Native isimli şirketleri üzerinden kamudan aldığı ihalelerle, "sosyal medya trollerine ödeme yaptığını" iddia etmişti.
Özel, Şen’in Ebabil Harekâtı adlı yapılanmayı yönlendirdiğini belirtmişti.
İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde Şen, "Bakan müşaviri" olarak kayıtlıyken Özel’in açıklamaları sırasında bu kayıt, "Danışman" olarak değiştirilmişti. Ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, “Emin Şen, kadrolu çalışan değildir. Uzun süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya danışmanlığı yapmaktadır” denilmişti.
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