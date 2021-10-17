Resmi Gazete'de yayımlandı: Almanya'dan Türkiye'ye 71 milyon avro hibe
Alman Kalkınma Bankası, KOSGEB'e yönlendirilmek üzere 71 milyon 350 bin avro tutarını aşmayan hibede bulunacak.
Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında 13 Ocak 2021'de imzalanan Hibe ve Proje Uygulama Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Alman Kalkınma Bankası, proje yürütücü kuruluş olan KOSGEB'e (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tam olarak yönlendirilmek üzere 71 milyon 350 bin avro tutarını aşmayan hibede bulunacak.
Söz konusu hibe, proje kapsamında yalnızca Suriye mülteci krizinden en çok etkilenen 15 ilde uygun bulunan mülteciler ve Türk vatandaşları için istihdam yaratılmasını desteklemek için kullanılacak.
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