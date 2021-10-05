CHP'li Eren Erdem: Almanya’da AKP’li ailelerin çocukları oğlumu sürekli taciz ediyorlar
CHP PM üyesi Eren Erdem, tedavi için Almanya'da bulunan 7 yaşındaki oğlunun AKP'li ailelerin çocukları tarafından sürekle taciz edildiğini söyleyerek, " Evladıma bulaşmayın! Aileme bulaşmayın! Yanlış yapıyorsunuz.. Çekin itinizi köpeğinizi, huzur bozmayın… Yeter…" dedi.
CHP Parti Meclisi üyesi ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, oğlunun AKP’li ailelerin çocukları tarafından sürekli taciz edildiğini iddia etti.
Erdem, oğlunun tedavi amaçlı Almanya’da yaşadığına söyleyerek, “Okuduğu okulda; faşist-yobaz bazı AKP’li aile çocuklarının oğlumu sürekli taciz ettiğini duyuyorum. Eğer bu doğruysa, bunun hesabını sorarım! Adamınıza, ekibinize sahip olun” ifadelerine yer verdi.
1-) Yurtdışına çıkış yasağım var. Ve evladım; oğlum “tedavisi”sebebiyle Almanya Berlin’de yaşıyor.— Eren Erdem (@erenerdemnet) October 5, 2021
Okuduğu okulda; faşist-yobaz bazı AKP’li aile çocuklarının oğlumu sürekli taciz ettiğini duyuyorum. Eğer bu doğruysa, bunun hesabını sorarım! Adamınıza, ekibinize sahip olun!!!*++
'EVLADIMDAN UZAK DURUN'
Erdem’in paylaşımları şu şekilde:
- Yurtdışına çıkış yasağım var. Ve evladım; oğlum ‘tedavisi’ sebebiyle Almanya Berlin’de yaşıyor. Okuduğu okulda; faşist-yobaz bazı AKP’li aile çocuklarının oğlumu sürekli taciz ettiğini duyuyorum. Eğer bu doğruysa, bunun hesabını sorarım! Adamınıza, ekibinize sahip olun!!!
- Ey AKP adına 7 yaşında evladımı taciz eden namertler! Size sesleniyorum, benim yurtdışına çıkış yasağım var, gelip haddinizi bildiremiyorum. Çok yiğitsiniz, 7 yaşında çocuğa artistlik yapmak yerine gelin Türkiye’ye, derdiniz varsa görüşelim…’ evladımdan uzak durun!!+
'SİZİN YAPILARINIZ OĞLUMU TACİZ EDİYOR'
- Buradan AKP’ye sesleniyorum! Evladıma dokunursanız, angajman kurallarını ihlal edersiniz. Çekin DTİB’li soytarılarınızı üstümüzden. 7 yaşında evladım zorbalıkları yaşıyorum. Dahiliniz yoksa; söyleyin… Sizin yapılarınız oğlumu taciz ediyor. Gereğini yapın! Gidemiyorum, yeter…
- Yasağım olmasa gider, 3 günde orda itlik yapan herkesi adam edip gelirim… ama yasağım var.. gidemiyorum! Evladıma bulaşmayın! Aileme bulaşmayın! Yanlış yapıyorsunuz.. Çekin itinizi köpeğinizi, huzur bozmayın… Yeter…”
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