CHP'li Eren Erdem: Almanya’da AKP’li ailelerin çocukları oğlumu sürekli taciz ediyorlar

05 Ekim 2021 Salı, 23:53

CHP Parti Meclisi üyesi ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, oğlunun AKP’li ailelerin çocukları tarafından sürekli taciz edildiğini iddia etti.

Erdem, oğlunun tedavi amaçlı Almanya’da yaşadığına söyleyerek, “Okuduğu okulda; faşist-yobaz bazı AKP’li aile çocuklarının oğlumu sürekli taciz ettiğini duyuyorum. Eğer bu doğruysa, bunun hesabını sorarım! Adamınıza, ekibinize sahip olun” ifadelerine yer verdi.

1-) Yurtdışına çıkış yasağım var. Ve evladım; oğlum “tedavisi”sebebiyle Almanya Berlin’de yaşıyor.

Okuduğu okulda; faşist-yobaz bazı AKP’li aile çocuklarının oğlumu sürekli taciz ettiğini duyuyorum. Eğer bu doğruysa, bunun hesabını sorarım! Adamınıza, ekibinize sahip olun!!!*++ — Eren Erdem (@erenerdemnet) October 5, 2021

'EVLADIMDAN UZAK DURUN'



Erdem’in paylaşımları şu şekilde:

Yurtdışına çıkış yasağım var. Ve evladım; oğlum ‘tedavisi’ sebebiyle Almanya Berlin’de yaşıyor. Okuduğu okulda; faşist-yobaz bazı AKP’li aile çocuklarının oğlumu sürekli taciz ettiğini duyuyorum. Eğer bu doğruysa, bunun hesabını sorarım! Adamınıza, ekibinize sahip olun!!!

Ey AKP adına 7 yaşında evladımı taciz eden namertler! Size sesleniyorum, benim yurtdışına çıkış yasağım var, gelip haddinizi bildiremiyorum. Çok yiğitsiniz, 7 yaşında çocuğa artistlik yapmak yerine gelin Türkiye’ye, derdiniz varsa görüşelim…’ evladımdan uzak durun!!+

'SİZİN YAPILARINIZ OĞLUMU TACİZ EDİYOR'

