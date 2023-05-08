'Amasız', 'fakatsız' kınayamadı... İbrahim Kalın'dan Erzurum'daki taşlı saldırıya ilişkin skandal yorum!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün düzenlenen Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlendi.

Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Şu ana kadar olayla ilgili bir gözaltı bilgisi verilmedi.

İBRAHİM KALIN'DAN SKANDAL YORUM

Yaşananlara tepki yağarken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'te Erzurum'daki taşlı saldırıya ilişkin konuştu.

"Bu kadar herkesin çok motive olduğu, kitlesini sahaya sürdüğü bir ortamda böyle bir hadisenin yaşanması üzüntü verici. Ben herkese geçmiş olsun diliyorum öncelikle" diyen Kalın, daha sonra sözlerine 'birkaç unsur var' diyerek devam etti.

"FOTOĞRAFA DA BAKMAK LAZIM..."

Kalın, şöyle konuştu:

"Fakat şimdi birkaç unsur var. Bu şey içerisinde kayboldu gibi. Fotoğrafa da bakmak lazım. Biz evvelsi gün Erzurum'daydık ve miting yapılacak yerler İl Seçim Kurulları tarafından belirleniyor. Herkes istediği yerde miting yapamıyor. Belli yerler tahsis ediliyor. Biz de gittik. Bize tahsis edilen yerde miting yaptık. Daha önce biz Gar Meydanı'nda yapardık. Diğer siyasi partiler de Gar Meydanı'nda yapardı. Şehrin merkezinde.

Bu yıl Erzurum Belediyesi bir miting alanı belirlemiş. İl Seçim Kurulu da miting alanı olarak bütün başvuran siyasi partilere burayı gösteriyor. Bizde gittik mitingimizi orada yaptık. Bizden başka miting yapan oldu mu bilmiyorum. Bugünkü hadisede ise bu miting alanı yerine şehrin içinde bir başka yerde miting yapma talebi gitmiş Sayın İmamoğlu tarafından. Belediye burası miting alanı değil."

"ESNAF ZİYARETİ DEMİŞLER..."

"Fiili bir durum yaratarak burada bir hoparlör ile bir miting yapmak izinsiz gösteriye girer" iddiasında bulunan Kalın, şu sözleri kullandı:

"Buna rağmen otobüsler, özel olarak getirildi kondu diyor da. Oradaki yetkililerin söylediği böyle özel bir şey yok. Miting alanı olarak belirlenen bir yer var. Burayı tercih etmediler. Bunun yerine bu bir esnaf ziyareti olacak demişler. Başvuru böyle yapılmış. Valiliğin yaptığı açıklamaya da bakarsanız. Esnaf ziyareti şeklinde planlanmış. Bir esnaf ziyareti dendiği zaman bu yürüyerek olur, arabayla olur. Ona göre tedbir alıyor doğal olarak kolluk kuvvetleri. Miting dediğinizde ona göre tedbir alıyor. Birçok polis görevlendirilmiş. TOMA araçları falan bir olay falan olması durumunda.

En son belediye başkanı ve İçişleri Bakanı ile yaptığım görüşmede, söylenen bir esnaf ziyareti başka bir şeye dönüşmüş. Sokakların içerisinde hoparlörle konuşma şeklinde bir tür miting gibi bir şeye dönüşünce bir grup taşlarla saldırmaya başlamış. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Taşlarla saldırılması vs. Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunu bir defa bütün Erzurumlulara teşmil etmek de büyük haksızlık olur. Erzurumlular provoke ettiler, şöyle böyle denmesi de yakışıksız. Bu doğru bir şey değil."