AMATEM’e yatmak için torpil aranıyor
Uyuşturucu kullanımında Türkiye’de ilk sırada olan İzmir’de madde bağımlılığıyla mücadele konusunda yıllardır arpa boyu dahi yol kat edilemedi. İzmir'de yer alan tek yataklı Erişkin Madde Bağımlılığı Merkezi’nde (AMATEM) yatak kapasitesi sadece 26 iken geçen yıl gelen tedavi başvurusu sayısı ise 2 bini aştı.
Yeni tedavi merkezleri yapılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapan Birlik SağlıkSen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Uyuşturucu bugün öğrenciler arasında sıradan bir alışkanlık halini almaya başladı. İzmir Türkiye’de uyuşturucu kullanımında ilk sırada. Bağımlıların tedavi edilebilmesi için yeteri kadar tesisimiz ve yatak kapasitemiz yok” dedi.
"DURUM VAHİM"
Doğruyol sözlerine şöyle devam etti:
“Onlarca insan bizi arayıp destek istiyor, araya tanıdıklarını koyarak burada tedavi amacıyla yer bulmaya çalışıyor. Durum bu kadar vahim. Yer bulamayanlar başka illerdeki merkezlere gitmek zorunda kalıyor. Ama bunlar yatılı servisler, başka illere gitmeleri ayrı bir zorluk. İzmir merkezinde AMATEM’de yer bulmak imkânsız. Tedavi olmak isteyen gençlerimizi kurtaramıyoruz, tedavi edemiyoruz. Sağlık Bakanlığı bu merkezlerin sayısını artırmalı. Eğer gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmak istiyorsak bu alanda yatırım yapılmalı, yatak sayıları artırılmalı."
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