HDP'nin Danışma Kurulu'nda dikkat çeken isimler
HDP kongresinde oluşturulan Danışma Kurulu için 43 kişi belirlendi. HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, birçok çevreden gelen önerilerle kurulu yeniden oluşturduklarını kaydetti.
HDP’nin hafta sonunda yapılan 5’inci Olağan Büyük Kongresi’nde “Danışma Kurulu” da belli oldu. Kongrede, bazı “ihtiyaç duyulan dönemlerde” oluşturulan yeni Danışma Kurulu için 43 isim belirlendi. Kurulun oluşum aşamasını Cumhuriyet’e anlatan HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, parti tüzüğünde yer alan Danışma Kurulu’nu birçok çevreden gelen önerilerle yeniden oluşturduklarını kaydetti.
‘KOMİSYON BELİRLEDİ’
Temel, partinin genel buluşmalarında “HDP’nin dayanışmanın kanallarını ve yollarını oluşturması lazım” yönünde bir fikir çıktığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Yeni dönemde HDP’nin hem Türkiye siyasetindeki etkisi ve belirleyiciliği gözetildiğinde, hem de kritik aşamalardan geçecek olması kapatma davası, seçimler... Bu insanların hem dayanışmasına hem de stratejik aklına ihtiyaç duyduk. Mutabakat Komisyonu, Danışma Kurulu’nda yer alabilecek isimleri tespit etti. Daha sonra ise partimizin aktörleri bu isimlerle iletişime geçti. Kurul aynı zamanda dayanışma kuruludur. Sembolik değil, diğer kongreye kadar yer yer eşbaşkanlarımızın çağrısında toplanıp değerlendirmeler yapacak, kritik adımlar bu kurula da danışılarak atılacak.”
“Değerli insanların HDP’nin yanında durması, dayanışıyor olması belli çevreleri rahatsız etti” diyen Temel, “HDP ile samimiyetle dayanışmak isteyen herkese çok değer veriyoruz ve hiçbir ismi kendi öyküsüyle değerlendirmiyoruz. Her ismin Türkiye kamuoyunda bir ağırlığı var ve biz bunları, kurulumuzda yer alan her ismi kıymetli görüyoruz. Bu konudaki tartışmaları da saptırma, HDP’nin dayanışma çemberini zayıflatma olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
ESKİ CHP’Lİ İSİM HDP’DE
Listede FETÖ’nün medya ayağı davasından hüküm giyen Ahmet Altan’ın kardeşi Mehmet Altan, Serbestiyet’in yazarı Ali Bayramoğlu, “Yetmez ama evet” grubunda yer alan Levent Köker ile gazeteci Hasan Cemal yer aldı. Kurula, CHP 24. Dönem Milletvekili Rıza Türmen de girdi.
Kurulda yer alan diğer isimler şöyle: Ahmet Telli, Ahmet Türk, Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Mahmut Demiralp, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.
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