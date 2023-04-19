CHP Ankara 2. Bölge milletvekili adayları kim? CHP 2023 Ankara 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Ankara 1. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Ankara 2. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Ankara 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ankara 1. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Ankara 2. Bölge milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Ankara 2. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Ankara 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Ankara 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi...
ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Murat Emir
2. İdris Şahin (DEVA Partisi)
3. Semra Dinçer
4. İrem Yaman (İYİ Parti)
5. Orkun Kamber
6. Ali Rıza Erbay
7.Erdal Kiziroğlu
8. Özkan Aktan
9. Funda Cengiz
10.Erol Tosun
11. Nursel Öcal
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