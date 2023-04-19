CHP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Artvin milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Artvin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Artvin milletvekili adayları kim? CHP Artvin milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:01
CHP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Artvin milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Artvin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Artvin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Artvin milletvekili adayları kim? CHP Artvin milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Artvin milletvekili adayları tam listesi...

CHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Uğur Bayraktutan

2. Oğuz Kurdoğlu


CHP milletvekili adayı Artvin seçimler

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