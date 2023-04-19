CHP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Artvin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:01

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:01

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Artvin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Artvin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Artvin milletvekili adayları kim? CHP Artvin milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Artvin milletvekili adayları tam listesi...

CHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Uğur Bayraktutan

2. Oğuz Kurdoğlu