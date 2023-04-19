CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:05

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:06

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ankara 1. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi...

CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan