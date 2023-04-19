CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Ankara 1. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ankara 1. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi...
CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
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