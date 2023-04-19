CHP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Antalya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Antalya milletvekili adayları kim? CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:03
CHP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Antalya milletvekili adayları kim? CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi...

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Sururi Corabatur


2. Cavit Arı


3. Aliye Coşar


4. Mustafa Erdem


5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)


6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)


7. Murat Özçelik


8. Ercüment Taşdemir


9. Nilüfer Defeci


10. Vahap Tuncer


11. Sibel Gezen


12. Ramiz Atakan


13. Emrah Yurtlak


14. Zehra Milli


15. Hatice Kübra Turan


16. Müge Gezginci Uysal


17. Mehmet Gök


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