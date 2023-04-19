CHP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:03

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:03

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Antalya milletvekili adayları kim? CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi...

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Sururi Corabatur





2. Cavit Arı





3. Aliye Coşar





4. Mustafa Erdem





5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)





6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)





7. Murat Özçelik





8. Ercüment Taşdemir





9. Nilüfer Defeci





10. Vahap Tuncer





11. Sibel Gezen





12. Ramiz Atakan





13. Emrah Yurtlak





14. Zehra Milli





15. Hatice Kübra Turan





16. Müge Gezginci Uysal





17. Mehmet Gök