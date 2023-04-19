CHP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Antalya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Antalya milletvekili adayları kim? CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Antalya milletvekili adayları kim? CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Antalya milletvekili adayları tam listesi...
CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Sururi Corabatur
2. Cavit Arı
3. Aliye Coşar
4. Mustafa Erdem
5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7. Murat Özçelik
8. Ercüment Taşdemir
9. Nilüfer Defeci
10. Vahap Tuncer
11. Sibel Gezen
12. Ramiz Atakan
13. Emrah Yurtlak
14. Zehra Milli
15. Hatice Kübra Turan
16. Müge Gezginci Uysal
17. Mehmet Gök
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