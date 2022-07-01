Yandaş medya servis etmişti: Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:30

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 12 Haziran 2022 tarihinde ziyaret ettiği esnafla arasında geçen diyalogların yandaş medyada bağlamından koparılmasının ardından sosyal medyadan yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada Yavaş, 300 milyon lira zararı olduğunu bildiren yurttaşa 100 bin TL ödeme yapıldığını, yetki ve görev devri olmadığını aksine "biz üzerimize düşeni yaparız" denildiğini aktardı.

ESKİ YÖNETİM SORUMLU

Açıklamada sel fekaletinin sebebinin Valilik ve diğer kurumlar olmadığı, "20 metrelik dereyi kapatan, o bölgeyi yapılaşmaya açan ve suyun akış yönünü değiştirererek sel felaketinin olumsuzluklarının artmasına sebep olan eski yönetimdir" sözleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "söz konusu görüntülerdeki açıklama başka yöne çekilemeyecek kadar açık ve nettir" ifadelerine de yer verildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: