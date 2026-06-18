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Ankara'da 27 Haziran mitingi için hazırlık: İYİ Parti Genel Merkezi'ne dev pankart asıldı

Ankara'da 27 Haziran mitingi için hazırlık: İYİ Parti Genel Merkezi'ne dev pankart asıldı

18.06.2026 13:46:00
Güncellenme:
ANKA
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Ankara'da 27 Haziran mitingi için hazırlık: İYİ Parti Genel Merkezi'ne dev pankart asıldı

İYİ Parti Genel Merkezi'ne, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun Türk bayraklı fotoğrafının yer aldığı "Bayrak açıyorum" yazılı parkart asıldı. Pankartta, 27 Haziran'da saat 18.00'de yapılacak mitingin duyurusu yapıldı.
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İYİ Parti, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun çağrısıyla düzenlenecek olan büyük Ankara mitinginin hazırlıklarına hız verdi.

İYİ Parti Genel Merkezi binasının dış cephesine asılan dev pankartla vatandaşlar, 27 Haziran'da Tandoğan Meydanı'na davet edildi.

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NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Haziran'da Meclis'te düzenlenen grup toplantısında "Bayrak sevdalısı herkesi, sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'na bekliyorum. Şanlı bayrağımızı ellerine alıp gelsinler. O gün bütün Ankara gelincik tarlasına dönecek ve kırmızı beyaz olacak" diyerek Tandoğan Meydanı'nda miting yapacaklarını duyurmuştu. 

Bu hafta ise Meclis'te düzenlenen grup toplantısında Dervişoğlu, şöyle demişti:

"Türk milleti adına baş kaldırıyorum ve bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum. Üniter yapımıza, kardeşliğimize, milli kimliğimize ve Cumhuriyetimize saldıranlara bayrak açıyorum. Milletin birliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı savaş ilan edenlere bayrak açıyorum. Terörü, teröristleri, vatan hainlerini kutsamak isteyenlere bayrak açıyorum. Şehit ailelerinin bitmeyen acılarım ve dinmeyen gözyaşları için bayrak açıyorum. İntihar eden polislerimiz için, açlık grevindeki öğretmenlerimiz için bayrak açıyorum.

Emeğinin karşılığını alamayanlar, haber yaptığı için gözaltına alınan gazeteciler için bayrak açıyorum. Siyaset yaptığı için içeri atılan, siyasi hakları ve hürriyetler gasp edilenler için bayrak açıyorum. Ben, konuşamayanlar duyulmayanlar, görülmeyenler için bayrak açıyorum. Eşitlik için, hürriyet için, demokrasi için bayrak açıyorum. Harun gibi gelip, Karunlaşanlara bayrak açıyorum."

İlgili Konular: #İyi Parti #Müsavat Dervişoğlu

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