Ankara'da 'NATO' gözaltılarında şiddet: Avukat darbedildi, baro yetkilisi içeri alınmadı

Ankara'da yapılması planlanan NATO zirvesi öncesi sol, sosyalist siyasi parti ve örgütlere yönelik operasyonlarda dün 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Valiliğin sıkıyönetimi andıran yasak kararları kapsamında, il genelinde olası protestoların önüne geçilmesi adına yapılan operasyonların ardından gözaltına alınanları

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi açıklamasında, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltına alınan kişilerden birinin merdivenden itilip düşürüldüğünü, tepki gösteren avukatının da aynı şekilde kolundan tutulup savrularak darbedildiği belirtildi.

Şube açıklamada, bunun üzerine ilgili kolluk personeli hakkında işlem yapılması ve dosyayla ilgili tüm işlemlerden çekilmesi gerektiği söylenmişse ve şikayetçi olunmuşsa da gereği yapılmadığı da vurgulandı. Bunun üzerine tutanak tutmak üzere gelen Ankara Barosu yetkilisinin de içeri alınmadığı ifade edildi.

ÇHD Ankara Şubesi açıklamasında, "Meslektaşlarımızın bu koşullarda mesleklerini ifa etmeleri mümkün değildir. Ankara Emniyeti hem gözaltındaki kişileri hem avukatını ayrı ayrı darp edip, ifade işlemlerini kesintiye uğratıp suç işlemektedir" denildi.

KARACA: GÖZALTILAR İNSAN KAÇIRMAYA DÖNÜŞTÜ

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 209 kişinin gözaltına alındığı operasyonlara ve ardından yaşanan usulsüzlüklere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Süreci “insan kaçırma” ve “gizli bir kaybetme operasyonu” olarak nitelendiren Karaca, gözaltındaki kişilerin durumuna dair hiçbir bilgi verilmediğini belirterek yetkilileri hukuka uymaya çağırdı.

Karaca, “NATO zirvesi öncesi yapılan gayrimeşru gözaltılar ‘insan kaçırmaya’ dönüşmüş durumda. Avukatlar müvekkillerine ulaşamıyor. Savcıyla görüşmek isteyen avukatların ve baro temsilcilerinin önü kesiliyor, adliye koridorları kollukla dolduruluyor. Başsavcı vekiliyle görüşme talepleri yanıtsız bırakılıyor. Gözaltına alınanların nerede tutulduğu, hangi işlemlerin yapıldığı, hangi gerekçeyle gözaltında oldukları konusunda bilgi verilmiyor. Jandarma telefonlara cevap vermiyor, “mesaide değiliz” diyerek sorumluluktan kaçıyor. Avukatlar görüş yasağı kararlarını istiyor, kararlar gösterilmiyor” ifadelerini kullandı.

Ailelere bilgi verilmediğini belirten Karaca, ” İnsanların hangi birimde tutulduğu, nereye götürüldüğü bile öğrenilemiyor.Gözaltı işlemi gizli yürütülen bir kaybetme operasyonuna dönüştürülemez!” dedi. Karaca bu durumun temel hakları hedef aldığını ifade ederek, “Savcıların avukatlardan kaçtığı, ailelerin yakınlarının nerede olduğunu öğrenemediği, hukuki kararların saklandığı bir tabloyu normalleştirmeye çalışanlar, yalnızca gözaltına alınanların değil herkesin temel haklarını hedef alıyor” açıklamasında bulundu.

Karaca şu ifadeleri kullandı:

“NATO zirvesi öncesinde antiemperyalistlere yönelik bu operasyon, hukuki bir soruşturma görüntüsü altında siyasi bir gözdağı. İktidar, savaş politikalarına, emperyalist askeri ittifaklara ve NATO’ya karşı çıkan sesleri susturmak istiyorlar. Gözaltına alınanların nerede olduğu derhal açıklanmalı, avukatların müvekkilleriyle görüşmesinin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, aileler bilgilendirilmeli ve hukuksuz uygulamalara bir an önce son verilmelidir."

KADIGİL'DEN BAKAN ÇİFTÇİ'YE: DAHA VAHİM TALİMATINIZ VAR MI?

TİP İstanbul Milletvekili Avukat Sera Kadıgil de Ankara’da darp edilen meslektaşlarıyla görüştüğünü belirterek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslendi.

Kadıgil, "Trump ve ortaklarını daha iyi ağırlamak için(!) onca insanı şafak baskınıyla gözaltına aldıkları yetmemiş olacak bir de kötü muamele ve görev başındaki avukata zorbalık hatta darp yapılıyor. Meslektaşlarımızın ve gözaltında sağlığı devlete emanet insanların maruz kaldığı bu muameleye dair bilginiz ya da daha vahimi bir talimatınız var mı Sayın Bakan?" ifadelerini kullandı.