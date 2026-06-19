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Ankara'da NATO için 'makyaj' seferberliği: Zirve güzergahındaki evler boyanıyor, yollar yenileniyor

Ankara'da NATO için 'makyaj' seferberliği: Zirve güzergahındaki evler boyanıyor, yollar yenileniyor

19.06.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara'da NATO için 'makyaj' seferberliği: Zirve güzergahındaki evler boyanıyor, yollar yenileniyor

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi, güzergahta bulunan binaların dış cepheleri ücretsiz olarak boyandı. Güzergah üzerinde bulunan yollar da yenilendi.
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7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle kent genelinde yapılan hazırlıklara 'boya-badana' seferberliği de eklendi. 

Gazeteci Murat Bekmezci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüye göre, Esenboğa Havalimanı protokol yolunda bulunan binaların dış cepheleri boyanmaya başlandı. Belediye ekiplerinin ücretsiz olarak yaptığı boyama işlemiyle, zirveye gelecek yabancı delegasyonlara güzergah üzerindeki evlerin bakımsız görüntüsünün gizlenmesi hedefleniyor. 

Güzergah üzerinde kalan yollar yenilenirken için bazı yolların etrafına da kötü görüntünün önüne geçilmesi için bariyer çekildiği belirtiliyor. 

SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Zirve sürecine ilişkin başka önemli hazırlıklar da hayata geçiriliyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine gönderdiği yazıda, sahipsiz köpeklerin zirve öncesinde toplanması yönünde talimat verildiği belirtilmişti. Bu uygulama, güvenlik tedbirleri çerçevesinde kamu düzeninin korunmasına yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

MEMURLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Ayrıca, Ankara Valisi Yakup Canbolat imzalı resmi metinde, 6-12 Temmuz haftasında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin idari izinli sayılacağı duyuruldu. Ancak zirve kapsamında görevi bulunanlar ile sağlık, güvenlik ve acil durum personeli bu uygulamanın dışında tutuldu.

TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Ankara genelinde söz konusu tarihler arasında her türlü sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Düğünlere ilişkin olarak ise güvenlik birimlerince "hassas bölge" olarak belirlenen alanlar dışında normal faaliyetlerin devam edeceği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan bu tedbirlerin 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00'da başlayıp, 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00'da sona ereceği belirtildi.

İlgili Konular: #NATO zirvesi

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