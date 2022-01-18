Ankara merkezli IŞİD soruşturmasında 64 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, IŞİD terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 24 ilde yürütülen soruşturmada 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 24 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarıyla Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten IŞİD mensuplarıyla ailelerine, nakdi yardımlarda bulunarak maddi kaynak sağlamak suretiyle "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri belirlenen 64 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin Ankara merkezli 24 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
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