Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda büyük tehlike

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

İktidarın yılan hikâyesine dönen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı seçime günler kala açıldı. Mayıs sonuna dek de ücretsiz olacağı açıklandı. Ancak YHT hizmete girdiği andan itibaren uzmanların eleştirisiyle karşılaştı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) hatta ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Ankara’da açılan hatta sinyalizasyon olmadığını, bu nedenle 13 Aralık 2018’de 9 kişinin öldüğü, 107 kişinin de yaralandığı bir facia yaşandığına işaret eden BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, “Sinyalizasyon olsaydı o kaza olmayacaktı. Yine seçim arefesindeyiz. Yine seçim öncesi siyasi şov amacıyla bilimsellikten uzak bir açılış yaptılar. Aynı hata burada da var. Ankara-Kırıkkale arasındaki 70 kilometrelik hat kesiminde sinyalizasyon yok. Karayolu düşünün. Bir kavşakta ışık olmazsa kaotik ortamlar meydana gelir. Bu nedenle risk bulunuyor. Proje bütünlüklü olarak bitirilerek açılmalıydı. Böylece kaza riski olmazdı” dedi.

(İsmail Özdemir)



‘DENEME SEFERİ YAPILMALIYDI’

Özdemir, YHT hattında yeterince deneme seferi yapılmadığına da dikkat çekti. Rayların oturmama ihtimali olduğunu kaydetti. “Yağış alan aylardayız” diyen Özdemir, “Bir müddet yolcusuz deneme seferi yapılmalıydı. Yeterince deneme seferi olmadı. Bu seferler mutlaka daha fazla yapılmalıydı. Avrupa’da 60’ar kiloluk kum torbalarını koltuklara koyarak, yolun oturması için karşılıklı deneme seferleri yapılıyor. Bu bizde ihmal ediliyor” ifadelerini kullandı.

2 SAAT DE TUTMADI

Erdoğan’ın fotoğrafıyla asılan afişlerde Ankara ile Sivas arası 2 saat olarak gösteriliyor. Ancak fiili sefer yapan trenler 2 saat 55 dakikada gidiyor.