Avukatların 'yandaş medya boykot' sloganı Habertürk yayınını kestirdi!
Çağlayan’da avukatların ‘yandaş medya boykot’ sloganı, Habertürk ekranlarına yansıyınca, yayın kesildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinin alındığı Çağlayan Adliyesi’nde avukatlar içeri alınmadı.
Barikatların çekildiği alanda polislerin avukatlara müdahale ettiği de görüntülere yansıdı.
Adliyeye alınmayan avukatların attığı ‘yandaş medya boykot’ sloganı, Habertürk ekranlarına yansıyınca, yayın kesildi.
Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de toplanan yüzbinlerce kişiyi haberleştirmeyen medya organlarına boykot uyarısında bulunmuştu.
Etiketler: #Habertürk #Yayın #avukat
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