Avukatların 'yandaş medya boykot' sloganı Habertürk yayınını kestirdi!

Çağlayan’da avukatların ‘yandaş medya boykot’ sloganı, Habertürk ekranlarına yansıyınca, yayın kesildi.

Avukatların 'yandaş medya boykot' sloganı Habertürk yayınını kestirdi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 00:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinin alındığı Çağlayan Adliyesi’nde avukatlar içeri alınmadı. 

Barikatların çekildiği alanda polislerin avukatlara müdahale ettiği de görüntülere yansıdı. 

Adliyeye alınmayan avukatların attığı ‘yandaş medya boykot’ sloganı, Habertürk ekranlarına yansıyınca, yayın kesildi. 

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de toplanan yüzbinlerce kişiyi haberleştirmeyen medya organlarına boykot uyarısında bulunmuştu. 


Etiketler: #Habertürk #Yayın #avukat

İlgili Haberler

ODTÜ'lü öğrencilerin boykot kararına İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden destek

ODTÜ'lü öğrencilerin boykot kararına İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden destek
Beyazıt'ta büyük üniversite buluşması... 'İmamoğlu' eylemlerinde üçüncü gün: Öğrencilerden 'boykot' kararı!

Beyazıt'ta büyük üniversite buluşması... 'İmamoğlu' eylemlerinde üçüncü gün: Öğrencilerden 'boykot' kararı!
Merkez medya için boykot çağrısı yapmıştı: Özgür Özel'in son konuşmasında 'mikrofon' ayrıntısı!

Merkez medya için boykot çağrısı yapmıştı: Özgür Özel'in son konuşmasında 'mikrofon' ayrıntısı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler