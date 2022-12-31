Ankara Valiliği'nden Sinan Ateş açıklaması

Ankara Valiliği'nce, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

AA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 00:15
Ankara Valiliği'nden Sinan Ateş açıklaması
Abone Ol google-news

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çankaya ilçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.


Ankara Ankara Valiliği Sinan Ateş Ülkü Ocakları Ülkü Ocakları Başkanı

En Çok Okunan Haberler