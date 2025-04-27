Ankara'da gözaltına alınan öğrencilerin emniyet ifadeleri başladı: 'İnsanlar sokaktan koparılmak isteniyor'

Ankara'da 25 Nisan Cuma günü tutuklu öğrencilerin ve siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla yapmak istedikleri yürüyüşe polisin sert müdahalesi sonrası gözaltına alınan 26 öğrencinin emniyet ifadeleri başladı.

Ankara'da gözaltına alınan öğrencilerin emniyet ifadeleri başladı: 'İnsanlar sokaktan koparılmak isteniyor'
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ANKA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 16:29

Ankara'da bir grup üniversite öğrencisinin, 25 Nisan Cuma günü Konur Sokak'ta tutuklu öğrencilerin ve siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla yapmak istedikleri yürüyüşe izin verilmemesi üzerine, polisler, öğrencilere müdahale etmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında gazeteciler ve avukatların da yer aldığı 4 kişi serbest bırakıldı, 26 kişi hakkında mevcutlu gözaltı kararı verilmişti.

"Adalet İçin Hukukçular" grubundan avukat Eren Gören, yaptığı açıklamada, 26 kişi hakkındaki gözaltı sürelerinin uzatıldığını, bu karara itiraz etmek istediklerini ancak "dosya numarası yok" denildiği için itirazların yapılamadığını söyledi.

"HUKUKLA AÇIKLANABİLİR TARAFI YOK"

Gören, "Mevcut hukuk sistemi içerisinde herhangi bir suça konu fiili bulunmayan kişilerin, gözaltında tutulmasının hukukla açıklanabilir bir tarafı bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyen tüm insanlar, bu gözaltı ve gözaltı süresi uzatılma kararları ile yıldırılmak, sokaktan koparılmak istenmektedir. Hukuka aykırı olan ve siyasi saiklerle alınan bu kararların kaldırılması için Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazımızı gerçekleştireceğiz. Sulh ceza hakimliğinden beklentimiz, bu hukuksuz duruma son vermesidir. Gözaltındaki herkes serbest bırakılsın" dedi.

Öğrencilerin, emniyetteki ifade alma işlemleri başladı, gün içinde tamamlanması halinde Ankara Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.


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