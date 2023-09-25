Ankara'da kritik görüşme: Kılıçdaroğlu Özgür Çelik'i kabul edecek

Parti içindeki "değişimcilerin" adayı olarak görülen ve CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gidiyor.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:35
Ankara'da kritik görüşme: Kılıçdaroğlu Özgür Çelik'i kabul edecek
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CHP'de 8 Ekim'de yapılması planlanan İstanbul İl Kongresi'nde Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in ardından eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı.

Kurultay öncesinde en çok delegeye sahip olan İstanbul’da adaylık yarışı devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

BAŞKANLARLA TOPLANTI İPTAL

Parti içindeki "değişimcilerin" adayı olarak görülen ve İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gidiyor.

Şu saatlerde İstanbul Havalimanı'ndan Genel Merkez'e gideceği öğrenilen Çelik'in, bu akşam ilçe başkanlarıyla yapacağı toplantı da iptal edildi.

Toplantı gündemine ilişkin bir bilginin olmadığını belirten 'değişimciler' tarafından, görüşmede tek adaylık ve delegelerin yarıya yarıya ayrılması konusu üzerinde durulabileceği öngörülüyor.


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CHP Genel Merkezi Özgür Çelik Kemal Kılıçdaroğlu Cemal Canpolat

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