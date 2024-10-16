Ankara'da kritik ziyaret: Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüşecek
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Ankara'yı ziyaret edecek.
IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Neçirvan Barzani'nin bu sabah Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.
ZİYARETTE MASAYA YATIRILACAK KONULAR
Barzani'nin Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.
IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, uzun süredir güvenlik, enerji ve ticaret temelinde şekillendiği biliniyor. Ancak iki taraf arasındaki en önemli gündem başlığı, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığı.
Türkiye, sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadelesinde IKBY'nin desteğine önem veriyor.
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