Ankara'da LGBTİ+ karşıtı eylem
Ankara'da dinci dernek ve yapıların oluşturduğu "Ankara Sivil Toplum Platformu"nın öncülüğünde, LGBTİ+ karşıtı yürüyüş düzenledi.
AKP'nin "aileyi korumaya almak" adı altında anayasa değişikliği teklifinin hazırlıkları sürerken Ankara yeni bir LGBTİ+ karşıtı eyleme sahne oldu.
"Ankara Sivil Toplum Platformu" adı altında, çoğu dini yapılanmalara ait dernek ve vakıfların oluşturduğu gruplar, "Aile Yürüyüşü" adıyla AKP'li milletvekillerinin de destek olduğu bir yürüyüş düzenlendi.
Hacı Bayram Veli Camisi'nin önünde toplanan ve "Ailen Saldırı Altında", "Cinsiyetsiz Toplum Projesine Dur De", "Sapkınlık Normalleştirilemez", "Çocuklarını Küresel Çetelerden Koru" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, Ulus Atatürk Heykeli'ne kadar yürüdü.
Burada konuşan platform adına konuşan Mustafa Kır, "LGBT'nin aile yapısını yıktığını, çocuk ve gençleri milli, manevi ve ahlaki değerlerden uzaklaştırdığını" öne sürdü. Kır, "Amacımız, birilerini ötekileştirmek, nefret söylemi geliştirmek, birilerinin yaşam tarzına müdahale etmek değildir. Amacımız bu sapık ve sapkınlık girdabına kapılan kardeşlerimizin elinden tutmak, onları normal hayata döndürmek, onlara devlet, millet ve sivil toplum elini uzatmaktır" dedi.
Etkinliğin "tertip heyeti" üyesi Bekir Engül de film, dizi, reklam, kitap, bilgisayar oyunları ve çizgi filmlerde bile "sapkın ideoloji"lere yer verildiğini iddia ederek Engül, "Sapkınlıklar ağır ağır, adım adım ve çok uzun vadeli bir plan dahilinde normalleştiriliyor" diye konuştu.
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