Ankara'da neler konuşuluyor? Rusya'nın saldırıları ve 'Kanal İstanbul' yorumu

24 Şubat 2022 Perşembe, 15:36

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna'nın Karadeniz'deki sınırları yakınında Rus savaş gemilerinin bulunmasını tehdit olarak gördüğünü belirterek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Türkiye'den boğazları Rus gemilerine kapatmayı değerlendirmesini isteyeceklerini söylemişti.

Ukrayna Krizi devam ederken, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 'Boğazlar talebi'nin kabul edilip edilemeyeceğini ve Ankara kulislerinde neler konuşulduğunu Cumhuriyet TV'den Sude Güner'e değerlendiren Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, "Bu saatten sonra Türkiye, boğazları sadece savaşan ülkeler için kapatabilir. Savaşan ülkeler için kapatması Rusya'yı herhangi bir saldırısından mahrum etmez" dedi.

"TEPKİ VERMEK YERİNE TOPLANTI YAPIYOR"

Ukrayna'nın burada Türkiye'yi net bir tavır almaya zorladığını söyleyen Eş, "Türkiye bu tavır karşısında hemen bir tepki vermek yerine toplantı yapıyor. Ukrayna egemen bir ülke. Egemen bir ülkeye savaş açmak, ülkenin sınırlarını ihlal etmek BM'ye üye hiçbir ülkenin kabul etmemesi gereken bir davranıştır. Bu olay ileride Rusya'nın imajına da çok ciddi bir zarar verecek. Türkiye karar verirken Libya'yı ve Suriye'yi de düşünecektir. Türkiye'nin Rusya'ya doğalgazda önemli bağımlılıkları var. Turizm de önemlidir, bunlar unutulmamalıdır" dedi.

"MUHALEFET TEPKİ GÖSTERECEKTİR"

Montrö'yü esnetmenin riskli sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Sertaç Eş, "Bu Türkiye'nin egemenliğini sorgulamak anlamına gelir. Ulusal Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin bu noktada farklı ülkeler gibi değerlendirilmesi de pek anlamlı değil. Konuştuğumuz bütün diplomatlar, uzmanlar Türkiye'nin Montrö'deki kuralları esnetmek ya da kaldırmak gibi bir lüksünün olmadığını vurguluyor. Tek taraflı gitmemeli, ilişkileri korumak gerekir. Hükümet ters yönde bir reaksiyon verirse şüphesiz ki muhalefet buna tepki gösterecektir. Toplumun da bunda bir yandaşlığı olmayacağını Montrö'ye sahip çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"ÖLÜ BİR PROJE OLARAK KALACAK"

Kanal İstanbul'un yanlış bir politika olduğunun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla net olarak ortaya çıktığını söyleyen Eş, "Kanal İstanbul'un bu saatten sonra ölü bir proje olarak kalacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya, Montrö kontrolünün dışında herhangi bir su geçişine çok sert bir tepki verecektir. Bu süreçle beraber iç politikamıza olumlu katkısı olabilir. Maliyet açısından da Türkiye'yi yoracak bir projeydi. Böylelikle bir süre hafızalardan silinmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.