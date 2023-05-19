'Anket' tartışmalarının ardından ORC Araştırma'dan açıklama: 'Hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 08:34

Güncelleme: 19.05.2023 - 11:00

ORC Araştırma, 14 Mayıs seçimlerinden önce CHP lideri Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 51,7 oranında gösteren, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın kayıp yaşayacağını öngören anketleri ile ilgili açıklama yaptı.

"HİÇ KİMSEYİ BİLE İSTEYE YANILTMADIK"

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, "Maalesef açıklanan seçim sonucu ile araştırma sonucumuz uyuşmadı. Bu konuda sizlere hayal kırıklığı yaşattığımızın bilincindeyiz. Ancak şundan emin olunuz ki hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Pösteki, "Ülkemiz çok büyük bir afet sonrası bir baskın seçim yaşadı. Birçok yurttaş için seçim birinci öncelik olmaktan çıktı ve çok büyük bir seçmen hareketliliği oldu. Örnekleme yapmak, yanlılık kontrolü yapmak zorlaştı. Yüz yüze anket yapabilmek neredeyse imkânsız hale geldi. Çeşitli sebeplerle vatandaşlık ve oy kullanma hakkı kazanmış seçmenlere araştırmalarda ulaşmak zaten başlı başına bir problem haline geldi" ifadelerini kullandı.

Çok Kıymetli Kamuoyuna;



Uzun yıllardır gerek siyasi eğilim, gerekse toplumsal konularda araştırmalar yapıyor, bulduğumuz sonuçları da sizlerle paylaşıyoruz.



14 Mayıs seçimlerinin hemen öncesinde açıkladığımız araştırma sonuçlarını da, kimseyi kayırmadan objektif bir şekilde… — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 18, 2023

ORC NE DEMİŞTİ?

ORC Araştırma, 12 Mayıs'ta yayınladığı cumhurbaşkanı seçimi anketinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.7, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 44,3, Sinan Oğan'ın yüzde 2.8 ve Muharrem İnce'nin yüzde 1.3 oranında oy alacağını öngörmüştü.

Milletvekili seçimleri için açıklanan 'Türkiye geneli siyasi parti oy tercihleri' araştırmasında da AKP yüzde 34,5, CHP yüzde 28,4, İYİ Parti yüzde 13,7, Yeşil Sol Parti yüzde 10,6, MHP yüzde 7,3 ve 'diğer' de yüzde 5,5 olarak ölçülmüştü.

'KİMSEYİ BİLE İSTEYE YANILTMADIK'

Mehmet Pösteki, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Uzun yıllardır gerek siyasi eğilim, gerekse toplumsal konularda araştırmalar yapıyor, bulduğumuz sonuçları da sizlerle paylaşıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin hemen öncesinde açıkladığımız araştırma sonuçlarını da, kimseyi kayırmadan objektif bir şekilde duyurduk.

Maalesef açıklanan seçim sonucu ile araştırma sonucumuz uyuşmadı. Bu konuda sizlere hayal kırıklığı yaşattığımızın bilincindeyiz. Ancak şundan emin olunuz ki hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık. Hatta seçim sonuçları konusunda yanılan birçok sektör kuruluşunun da bunu yapmadığını biliyoruz. Ülkemiz çok büyük bir afet sonrası bir baskın seçim yaşadı. Birçok yurttaş için seçim birinci öncelik olmaktan çıktı ve çok büyük bir seçmen hareketliliği oldu.

Örnekleme yapmak, yanlılık kontrolü yapmak zorlaştı. Yüz yüze anket yapabilmek neredeyse imkânsız hale geldi. Çeşitli sebeplerle vatandaşlık ve oy kullanma hakkı kazanmış seçmenlere araştırmalarda ulaşmak zaten başlı başına bir problem haline geldi.

Bu ve bunun gibi birçok sebep yanılmamıza sebep olmuş olabilir. Gerekli inceleme ve karşılaştırmaları yapmaya devam ediyoruz. Tespit edeceğimiz tüm aksaklık ve hataları düzeltmek için ciddi bir gayret içindeyiz. 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçiminde, bu durumu telafi edeceğimizden şüpheniz olmasın.

Şunun net bir şekilde bilinmesini isterim. Ben ve ekibimiz, Türkiye’yi içinde yer alan insanlarını, taşını toprağını seven, gerek kurum olarak gerekse bireysel olarak, ülkenin güzelleşmesini, refaha kavuşmasını isteyenlerdeniz.

Mesleğini icra etmenin zorluklarını her daim üzerinde hisseden bir doktorun, bir öğretmenin, bir işçinin, bir memurun, bir gazetecinin ve baskı altında çalışan diğer meslek gruplarının hissettiği tüm hassasiyetleri biz de taşımaktayız ve işimizin başındayız.

Millet 14 Mayıs’ta bir tercih yaptı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. Tura taşıdı. 2. Tur seçimlerine yönelik saha çalışmamızı gerekli kontrolleri yaptıktan sonra başlatacağız."