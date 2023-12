Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 'halkçı' projeler

Yayınlanma: 29.12.2023 - 14:51

Güncelleme: 29.12.2023 - 14:52

Antalya Büyükşehir Belediyesi; çocuk, kadın, genç, engelli gibi dezavantajlı gruplara yönelik yoğun çalışma yürütüyor. Başkan Böcek, sosyal destek ihtiyacı olan yurttaşlara yönelik "halkçı" projelerini sürdürüyor. Yerelden kalkınma hamlesinin ilk adımı ise "Halk Et" projesinin yaşama geçirilmesiyle atıldı. Antalyalı besicilerden alınan etler, kasaplar tarafından işlenerek hijyenik koşullarda Halk Et Satış Mağazalarında uygun fiyata Antalyalılarla buluşuyor. Kepez, Serik, Manavgat ve Alanya'daki Halk Et Satış Mağazalarına ek olarak Mobil Halk Et Satış Tırı da ilçe ilçe gezerek Antalyalıları uygun fiyatlı et ve et ürünleriyle buluşturuyor.

Halk Süt ile sağlıklı nesiller

Halk Süt Projesi ile de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sütle buluşturuluyor. Kaş'tan Gazipaşa'ya 19 ilçede, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arası çocuklarına ücretsiz süt desteği sağlanıyor. Antalya lli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinden satın alınan çiğ sütler son teknoloji tesislerde işlenip, sağlıklı ve hijyenik şartlarda paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere her ay 8 litre süt teslim ediliyor. Proje, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor.

Halk ekmek, halkın ekmeği oldu

Başkan Böcek, Antalya halkını ucuz ve sağlıklı emekle buluşturmak için Halk Ekmek Projesini hayata geçirdi. 2006 yılında özelleştirilen Halk Ekmek Fabrikası'nın vatandaşa uygun fiyatlı ekmek vermemesi nedeniyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yeni bir Halk Ekmek Fabrikası açıldı. Sağlıklı, hijyenik ve güvenilir ortamda üretimi gerçekleştirilen ve 11 farklı çeşidi bulunan ekmekler şehrin farklı noktalarında bulunan Halk Ekmek büfelerinde Antalyalılar ile buluşuyor.

Bebekler için halk mama

Son dönemde mama fiyatlarında yaşanan astronomik artışlar bebekli aileleri ekonomik anlamda zorlarken; Antalya Büyükşehir Belediyesi, bebekler sağlıkla büyüsün diye Halk Mama Projesi'ni başlatıyor. "Halk Mama" projesi ile sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle ailelerin bebek ve çocuk besinlerine erişmesine destek olmak amacıyla 6-24 aylık çocuklara mama desteği sağlanacak.

Besiciler için süt yemi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi Projesi ile her geçen gün artan yem fiyatları karşısında hayvanlarını besleyemez hale gelen hayvan üreticilerine de destek oluyor. Proje kapsamında 1-5 adet arası büyükbaş sağmal hayvan sahibi olan, çiftçi kaydı ve Ziraat Odası kaydı bulunan, Korkuteli, Elmalı, Serik, Manavgat, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde ikamet eden besiciler, yüzde 15 hibeli süt yemi desteğinden yararlanıyor.

Toroslardan gelen ANTSU

Belediye, Toroslardan gelen eşsiz lezzetteki doğal kaynak suyunu Antalyalılara ulaştırıyor. Karaağaç kaynağından çıkan doğal kaynak suyu Kumluca Büyükalan köyünde modern arıtma tesisinde en son teknoloji ile en üst düzeyde arıtılarak, uluslararası standartlardaki damacana dolum tesisinde paketleniyor.

Glutensiz gıda desteği

Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, uzman ekipler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sosyo-ekonomik durumlarına göre uygun vatandaşların adreslerine ücretsiz olarak glutensiz gıda paketi sağlıyor. Glutensiz un, şehriye, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriliyor.

Öğrenci yurtları açıldı

Belediye, Türkiye'nin en çok göç alan şehirlerin başında gelen Antalya'da son yıllarda kira fiyatlarında yaşanan artış karşısında barınma sorunu yaşayan, Antalya'ya üniversite eğitimi almak için kız ve erkek öğrencilerimize yönelik öğrenci yurtları açtı. Yurtlarda kalan öğrenciler iki öğün sıcak yemek. çamaşırhane, internet ile sosyal ve kültürel etkinliklerinden yararlanma fırsatı buluyor. Belediyesi,19 ilçede yatağa bağımlı hastalar için tam donanımlı hasta yatağı desteğinde bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi ve eşya yardımı desteği sağlanıyor.

Ücretsiz diş tedavisi

Belediye, Kepez'de bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ücretsiz diş tedavisi, evde sağlık hizmeti, psikoloji kliniği ve sünnet kliniği ile Antalyalı vatandaşları ücretsiz sağlık hizmeti ile buluşturuyor.