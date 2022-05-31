AP Türkiye Raportörü Sanchez Amor'dan 'Kaftancıoğlu' mesajı: 'Desteğim onunla'
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Yargıtay'ın hakkında mahkumiyet kararı verdiği ve bugün polis aracıyla Silivri Cezaevi'ne götürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, "Her şekilde, Türkiye'deki siyasal özgürlükler açısından net, üzücü bir göstergedir. Desteğim onunla" diyerek dayanışma mesajı verdi.
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bu sabah savcılığın çağrısı üzerine infaz işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı’na gelen ve infaz işlemlerinin ardından polis aracıyla Silivri Cezaevi’ne götürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na dayanışma mesajı verdi.
Amor, sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:
"Sevgili Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı ve tanınmış bir muhalefet figürüdür. Şu an Silivri Cezaevi’ne gönderiliyor. Bugün serbest kalması gerekiyor. Her şekilde, Türkiye'deki siyasal özgürlükler açısından net, üzücü bir göstergedir. Desteğim onunla."
Amor, dayanışma mesajını İstanbul Adliyesi'nde Silivri'ye gitmeden önce Kaftancıoğlu'nun eliyle "mola" işareti yaptığı fotoğrafıyla birlikte paylaştı.
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