AP Türkiye Raportörü Sanchez, DEM Partisi Eş Genel Başkanları ile görüştü

Yayınlanma: 13.12.2024 - 18:21

Güncelleme: 13.12.2024 - 18:21

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Sanchez’i karşıladı.

AHMET TÜRK DE KATILDI

Görüşmeye yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan da katıldı.

Görüşmede, Türkiye’de ve Suriye’de yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Türkiye’deki belediyelere kayyum atanması konusunun ele alındığı belirtildi.

Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürerken, sonrasında açıklama yapılmadı. Sanchez, görüşmeden sonra DEM Parti Genel Merkezi’nden ayrıldı.