AP Türkiye Raportörü Sanchez, DEM Partisi Eş Genel Başkanları ile görüştü
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile yerine kayyum atanan belediye eş başkanlarıyla DEM Parti Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmede Türkiye’de son dönemde belediyelere yapılan kayyum atamaları ile Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Sanchez’i karşıladı.
AHMET TÜRK DE KATILDI
Görüşmeye yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan da katıldı.
Görüşmede, Türkiye’de ve Suriye’de yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Türkiye’deki belediyelere kayyum atanması konusunun ele alındığı belirtildi.
Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürerken, sonrasında açıklama yapılmadı. Sanchez, görüşmeden sonra DEM Parti Genel Merkezi’nden ayrıldı.
Etiketler: #Dem Parti #ahmet türk #raportör
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