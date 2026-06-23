Araştırmada ortaya çıktı: Kemal Kılıçdaroğlu toplumda tedirginlik ve endişe kaynağı

GÜNDEMAR Araştırma’nın 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2.275 kişiyle yaptığı Türkiye Gündemi Araştırması’nda, olası cumhurbaşkanı adaylarına yönelik seçmende oluşan genel hissiyat ölçüldü.

Katılımcılara, adaylar cumhurbaşkanlığı için düşünüldüğünde kendilerinde oluşan hissiyatın “güven ve umut” mu, yoksa “tedirginlik ve endişe” mi olduğu soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre Mansur Yavaş, yüzde 53 güven ve umut hissiyle adaylar arasında ilk sırada yer aldı. Yavaş için tedirginlik ve endişe hissi yüzde 34 olarak ölçüldü.

ERDOĞAN'A GÜVENSİZLİK YÜZDE 50'DE

Ekrem İmamoğlu’nda güven ve umut hissi yüzde 45, tedirginlik ve endişe hissi yüzde 46 oldu. Özgür Özel’de güven ve umut hissi yüzde 42, tedirginlik ve endişe hissi yüzde 46 olarak gerçekleşti. Recep Tayyip Erdoğan için ise güven ve umut hissi yüzde 41, tedirginlik ve endişe hissi yüzde 50 olarak ölçüldü.

KILIÇDAROĞLU'NA GÜVEN DİPTE

Araştırmanın en çarpıcı sonucu Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hissiyatta ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu için güven ve umut hissi yalnızca yüzde 9’da kalırken, tedirginlik ve endişe hissi yüzde 80’e ulaştı. Bu sonuç, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylık denkleminde seçmende açık ara en düşük olumlu hissiyatı üreten isim olduğunu gösterdi.

SEÇMEN GÜÇLÜ MESAFE KOYUYOR

Araştırma sonuçlarını değerlendiren GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, “Cumhurbaşkanlığı yarışında adayların yalnızca oy potansiyeli değil, seçmende yarattığı duygu da belirleyicidir. Bu açıdan Mansur Yavaş güven ve umut hissinde en güçlü aday olarak öne çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu oldukça çarpıcı biçimde en olumsuz tabloya sahip görünmektedir. Kılıçdaroğlu’na yönelik güven ve umut hissinin yüzde 9’da kalması, buna karşılık tedirginlik ve endişe hissinin yüzde 80’e ulaşması, seçmenin bu ihtimale güçlü bir mesafe koyduğunu göstermektedir” dedi.