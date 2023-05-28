Ardahan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:08

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:08

Ardahan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ARDAHAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Ardahan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzden 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ARDAHAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Ardahan'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56.15 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ARDAHAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Ardahan'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.16 oy aldı.

14 MAYIS ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Ardahan seçim sonuçları! Ardahan'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Ardahan'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ARDAHAN'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da yüzde 39.42 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ARDAHAN'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da yüzde 55.92 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN ARDAHAN'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Ardahan'da yüzde 4.18 oranla oy aldı.