Arnavutköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Arnavutköy'de seçimi kim kazandı? Arnavutköy Belediye başkanı kim oldu?
Arnavutköy seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Arnavutköy'de hangi aday ne kadar oy aldı? Arnavutköy Belediye başkanı kim oldu?
Arnavutköy yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
Tekin Aras - CHP ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Mustafa Candaroğlu - AKP ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Burçak Cengiz - TKP ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
İsmail Yaşar - İYİ PARTİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Ruhi Tuncel - MEMLEKET PARTİSİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Necati Çördükçü - SAADET PARTİSİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Fatih Karabalık - DEVA PARTİSİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Gizem Gülen - TİP ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Yaşar Ergin Fettahoğlu - YENİDEN REFAH ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Dürdane Bulgan - DEM PARTİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Semih Ersöz - ZAFER PARTİSİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Durmuş Kaygusuz - HKP ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Celalettin Özcan - BTP ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Şükrü Ural - HÜDAPAR ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Mustafa Kılıç
ARNAVUTKÖY'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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