Arnavutköy'de CHP'li iki belediye meclis üyesi AKP'ye geçiyor

Arnavutköy Belediyesi’nde CHP meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Duman ve Nak'ın Arnavutköy Belediyesi’nde düzenlediği basın toplantısına partililer katıldı.

İki meclis üyesi, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçtiklerini belirtti. Meclis üyeleri yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaşanan; kavga ve kaos ortamı, tek adamcı anlayış, yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılması ve suça sahip çıkıldığı yönünde oluşan algı bizleri derinden yaralamıştır. Siyasi anlayışımızın; çatışmadan, kişisel hesaplardan ve güç mücadelelerinden değil; hizmetten, şeffaflıktan ve millet iradesine saygıdan yana olması gerektiğine inanıyoruz. Bizler kaostan değil huzurdan; kavgadan değil ortak akıldan; tek adamcılıktan değil istişareden ve liyakatten yanayız. Bu değerlerin, siyasetimizin temelini oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerine kurulan siyasi algı operasyonları, siyasetin ahlakına ve temsil sorumluluğuna yakışmamaktadır. Bu yaklaşımın ne Arnavutköy’e ne de demokrasi kültürümüze bir katkı sunmadığını üzülerek görmekteyiz. Bu anlayışla; Arnavutköy’de yürüttüğü çalışmalarla, dürüstlüğüyle ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla takdir ettiğimiz Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu ile birlikte yol yürüme kararı aldık. İlçemize daha fazla hizmet edebilmek ve sorumluluğunu taşıdığımız hemşehrilerimize karşı görevimizi en doğru şekilde yerine getirebilmek adına bu adımı atmayı gerekli gördük. Bundan sonraki süreçte de Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy’ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz. Bu kararın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz"

Ercan Duman ve Mutlu Nak'ın CHP'den istifasıyla birlikte Arnavutköy Belediyesi Meclisi’nde AKP'li meclis üyesi sayısı 22’ye yükselirken, CHP’li meclis üyesi sayısı ise 11’e düştü.