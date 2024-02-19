Artvin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Artvin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Artvin'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artvin Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artvin'da Demirhan Elçin Belediye Başkanı seçildi.
Artvin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
CHP
Göz Atın
Demirhan Elçin
7.162 %50,96
AKP
Mehmet Kocatepe
6.077 %43,24
BĞMSZ
Mustafa Polat
512 %3,64
BTP
154 %1,10
SAADET
120 %0,85
DSP
29 %0,21
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Silifke'de yılın 12 ayı hasat ediliyor: Kilosu 70 lira!
- 50 yıllık ustadan turşu tarifi