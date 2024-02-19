Artvin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Artvin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Artvin'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:49
Artvin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Artvin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artvin Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artvin'da Demirhan Elçin Belediye Başkanı seçildi.

Artvin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:

CHP

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Demirhan Elçin

7.162 %50,96

AKP

Mehmet Kocatepe

6.077 %43,24

BĞMSZ

Mustafa Polat

512 %3,64

BTP

154 %1,10

SAADET

120 %0,85

DSP

29 %0,21


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