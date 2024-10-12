ASAL Araştırma yurttaşlara sordu: 'Normalleşme' devam etmeli mi?

ASAL Araştırma yurttaşlara sordu: 'Normalleşme' devam etmeli mi?

ASAL Araştırma, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki 'normalleşme' sürecini yurttaşlara sordu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2024 Cumartesi, 18:42
ASAL Araştırma yurttaşlara sordu: 'Normalleşme' devam etmeli mi?

ASAL Araştırma, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel arasındaki 'normalleşme' sürecine ilişkin 2 bin 250 kişi ile anket gerçekleştirdi.

ASAL Araştırma yurttaşlara sordu: 'Normalleşme' devam etmeli mi?

Eylül 2024 tarihinde yapılan ankette katılımcılara, "Sizce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmeye devam etmeli mi?" sorusu soruldu.

ASAL Araştırma yurttaşlara sordu: 'Normalleşme' devam etmeli mi?

Ankette yüzde 50,2 ile çoğunluğun 'Evet' yanıtı verdiği görüldü. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 36,6 oldu.

ASAL Araştırma yurttaşlara sordu: 'Normalleşme' devam etmeli mi?

İşte anket sonuçları...

Evet: Yüzde 50.2

Hayır: Yüzde 36.6

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 13.2

ANKET Asal araştırma anket sonuçları

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