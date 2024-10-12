ASAL Araştırma yurttaşlara sordu: 'Normalleşme' devam etmeli mi?
ASAL Araştırma, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki 'normalleşme' sürecini yurttaşlara sordu.
ASAL Araştırma, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel arasındaki 'normalleşme' sürecine ilişkin 2 bin 250 kişi ile anket gerçekleştirdi.
Eylül 2024 tarihinde yapılan ankette katılımcılara, "Sizce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmeye devam etmeli mi?" sorusu soruldu.
Ankette yüzde 50,2 ile çoğunluğun 'Evet' yanıtı verdiği görüldü. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 36,6 oldu.
İşte anket sonuçları...
Evet: Yüzde 50.2
Hayır: Yüzde 36.6
Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 13.2
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