ASAL Araştırma 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' diye sordu: Tek bir yanıt öne çıktı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:08

Güncelleme: 15.10.2024 - 10:09

ASAL Araştırma, 22-29 Eylül tarihlerinde 26 ilde 2 bin 520 kişiyle yaptığı "Türkiye Siyasi Gündem" anketinin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Ankette katılımcılara, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

HALKIN YARISINDAN FAZLASI AYNI FİKİRDE

Verilere göre, halkın yüzde 56,8'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirtti.



İşte sonuçlar: