ASAL Araştırma 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' diye sordu: Tek bir yanıt öne çıktı

Geçim derdinin ve yoksulluğun her gün daha da derinleştiği Türkiye'de, yurttaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' diye soruldu. 26 ilde yapılan araştırmada tek bir yanıt öne çıktı.

ASAL Araştırma 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' diye sordu: Tek bir yanıt öne çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:08

ASAL Araştırma, 22-29 Eylül tarihlerinde 26 ilde 2 bin 520 kişiyle yaptığı "Türkiye Siyasi Gündem" anketinin eylül ayı sonuçlarını açıkladı. 

Ankette katılımcılara, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

HALKIN YARISINDAN FAZLASI AYNI FİKİRDE

Verilere göre, halkın yüzde 56,8'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirtti. 

İşte sonuçlar:

  • Ekonomi: %56.8
  • Adaletsizlik: %8.2
  • Mülteciler: %5.0
  • İşsizlik: %4.5
  • Eğitim: %4.2
  • Şiddet olayları: %3.5
  • Ahlaki değer kaybı: %2.0
  • Güvenlik/Asayiş: %1.8
  • Kentsel dönüşüm/Deprem: %0.9
  • Terör: %0.8
  • Sağlık: %0.5
  • Her şey sorun: %5.7
  • Diğer: %3.1
  • Sorun yok: %0.6
  • Fikrim yok/Cevap yok: %2.4 


Etiketler: #anket sonuçları #ANKET #Asal araştırma

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