Astrolog Hilal Saraç tahliye oldu: 'Umuda kelepçe vurulmaz demiştim'

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımla gündeme gelen astrolog Hilal Saraç, yaklaşık 60 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Astrolog Hilal Saraç tahliye oldu: 'Umuda kelepçe vurulmaz demiştim'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 21:02

Astrolog Hilal Saraç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Sosyal medya hesabından "Akciğer sorunu ve nefes darlığı... Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten..." ifadelerini kullanan Saraç, tepkilerin ardından gözaltına alınmış ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Saraç, tutuklu bulunduğu süreçte ailesi aracılığıyla kamuoyuna bir açıklama yaparak, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli’den özür dilemiş ve "Devlet büyüklerine yapılan saygısızlıkların karşısındayım" demişti.

60 gün süren tutukluluğun ardından bugün tahliye edilen astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri sevgiyle kucaklıyorum."


Etiketler: #Hilal Saraç #astrolog #Devlet Bahçeli

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