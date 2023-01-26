Ataol Behramoğlu 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hakim karşısına çıkıyor

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 00:02

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 00:02

Şair Ataol Behramoğlu, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ ettiği iddiasıyla bugün (26 Ocak) hakim karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Berhamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın (26.1.23) Perşembe 11.25’de Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargıç önüne çıkıyorum. Ben hakaret etmem, eleştiririm. Savunmanım sayın avukat Ergün Özer’dir. Kamuya saygıyla duyurulur."

Yarın(26.1.23) Perşembe 11.25’de Bakırköy 37.Asliye Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargıç önüne çıkıyorum. Ben hakaret etmem, eleştiririm.Savunmanım sayın avukat Ergün Özer’dir.Kamuya saygıyla duyurulur. — Ataol Behramoğlu (@A_Behramoglu) January 25, 2023

DAHA ÖNCE RTÜK O SÖZLERİ İÇİN CEZA KESMİŞTİ

Halk TV'ye seçim sonuçlarının açıklandığı 24 Haziran gecesi telefonla bağlanan yazar Ataol Behramoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri, RTÜK İletişim Merkezi'ne konuyla ilgili vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Üst Kurul toplantısında değerlendirilmiş, kanala ceza uygulanmıştı.

Behramoğlu, Erdoğan'ın "zafer konuşmasıyla" ilgili "Ben o konuşmayı tabii izledim. Bu bir çete reisinin konuşmasıdır. Bu bir darbecinin konuşmasıdır. Bu, demokratik seçimle iş başına gelmiş bir devlet adamının konuşması değildir." ifadelerini kullanmıştı.