Ataol Behramoğlu 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hakim karşısına çıkıyor

Türk edebiyatının yaşayan efsanesi ve Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 00:02
Ataol Behramoğlu 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hakim karşısına çıkıyor
Abone Ol google-news

Şair Ataol Behramoğlu, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ ettiği iddiasıyla bugün (26 Ocak) hakim karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Berhamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın (26.1.23) Perşembe 11.25’de Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargıç önüne çıkıyorum. Ben hakaret etmem, eleştiririm. Savunmanım sayın avukat Ergün Özer’dir. Kamuya saygıyla duyurulur."

DAHA ÖNCE RTÜK O SÖZLERİ İÇİN CEZA KESMİŞTİ

Halk TV'ye seçim sonuçlarının açıklandığı 24 Haziran gecesi telefonla bağlanan yazar Ataol Behramoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri, RTÜK İletişim Merkezi'ne konuyla ilgili vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Üst Kurul toplantısında değerlendirilmiş, kanala ceza uygulanmıştı.

Behramoğlu, Erdoğan'ın "zafer konuşmasıyla" ilgili "Ben o konuşmayı tabii izledim. Bu bir çete reisinin konuşmasıdır. Bu bir darbecinin konuşmasıdır. Bu, demokratik seçimle iş başına gelmiş bir devlet adamının konuşması değildir." ifadelerini kullanmıştı.


Ataol Behramoğlu Cumhurbaşkanı'na hakaret

İlgili Haberler

Cumhuriyet yazarı şair Ataol Behramoğlu takipçilerine sordu: Ayakkabı yalamak isteyen Şenel Yediyıldız'a ameliyat olur musunuz?

Cumhuriyet yazarı şair Ataol Behramoğlu takipçilerine sordu: Ayakkabı yalamak isteyen Şenel Yediyıldız'a ameliyat olur musunuz?
Ataol Behramoğlu: Bu iktidar kaldıkça kültür alanında iyi bir şey olmaz

Ataol Behramoğlu: Bu iktidar kaldıkça kültür alanında iyi bir şey olmaz
Edirne’de Ataol Behramoğlu’nun şiirine özel yazıt

Edirne’de Ataol Behramoğlu’nun şiirine özel yazıt

En Çok Okunan Haberler